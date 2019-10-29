Zalim İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekebilecek mi?
Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul'un 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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