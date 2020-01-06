Ankara Valiliği'nden yarın 'Okullar tatil' (7 Ocak 2020 Salı) açıklaması geldi mi? Meteoroloji'den Ankara'da yoğun kar yağışı uyarısı...

Ankara'da Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı başladı! Öğrenciler, Ankara Valiliği'nin kar yağışın sebebiyle yarın 7 Ocak 2020 Salı için 'Okullar tatil' açıklaması yapmasını bekliyor! Meteoroloji Ankara'da yoğun kar yağışının devam edeceğini ve hayatı olumsuz etkileyeceğini bildirirken; öğrencilerin kulağı Ankara Valiliği'nin yapmasını bekledikleri 'Okullar tatil' açıklamasında...