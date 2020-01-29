Web TV Yaşam Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı

Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı

Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı
29.01.2020 | 15:44

Antalya'da otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü, yanından geçtiği patenci gençlerin kendi aracının çamuruna tutunmasını istedikten sonra yoluna devam etti.

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