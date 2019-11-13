Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
Bayrampaşa’da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu polis ekipleri tarafından yakalandı.
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