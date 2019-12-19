İstanbul Büyükada'da ormanlık alanda açılan ikinci çukur da kapatıldı!
İstanbul Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sev kedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
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