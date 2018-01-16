İşte 'çılgın proje' Kanal İstanbul'un geçtiği 4 ilçe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci de başlatıldı. Hazırlanan 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti. Ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Çılgın projeyle bu ilçelerde fiyatlar arttı!

BAKAN GÜZERGAHI AÇIKLADI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaştı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi`nin güzergahını açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir. Küçükçekmece- Durusu hattı 45 km olacak." dedi.

4 İLÇEDE 45.2 KİLOMETRE

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde

VATANDAŞ EMLAKÇILARA KOŞTU!

Bakan'ın açıklamaları sonrasında uzun zamandır hareketliliğin yaşandığı bölgede mal sahipleri de harekete geçti. Çok sayıda mülk sahibi akıl almak için emlakçılara koşarken bölgedeki gayrimenkul uzmanları ise güzergahın netleşmesinin ardından mal sahipleri tarafından satışa çıkartılan mülklerin fiyat güncellemesi yapılması için satışlarının durdurulduğunu belirtti. Uzmanlar güzergahın resmi olarak açıklanması ile m2 birim fiyatlarında da en düşük 100 lira gibi bir artış yaşanmasını bekliyor.

Projenin, Arnavutköy'ün Baklalı, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Karaburun, Sazlıbosna, Tayakadın, Terkos, Yeniköy; Küçükçekmece'nin Fatih, İstasyon, Kanarya, Yarımburgaz mahallelerindeki fiyatları etkilemesi bekleniyor.

80 TL'DEN 800 TL'YE KADAR ÇIKTI

Kanal İstanbul ile ilgili detayların Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklanmasının ardından gözler Küçükcekmece-Sazlıdere-Durusu koridoruna çevrildi. Projenin ilk gündeme geldiği 2011 yılından beri hareketliliğin yaşandığı bölgede Sazlıbosna, Dursunköy, Durusu, Tayakadın, Baklalı ve Yeniköy'de m2 birim fiyatları 80 liralardan 800 TL seviyelerine kadar ulaşmış durumda

KÜÇÜKÇEKMECE

Bölgede satılık konut metrekare fiyatları 3 bin 361 lira olurken, konut fiyatları 252 bin 089 lira ile 420 bin 100 lira arasında değişiyor. Bölgenin konut yatırım geri dönüş süresi ise 16 yıl.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 176 TL olurken, geri dönüş süresi 23 yıl oldu. Bölgede satılık konut fiyatları 163 bin 220 TL ile 272 bin lira arasında değişiyor.

MALİYETİ 65 MİLYAR TL

Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.





LOJİSTİK MERKEZ

Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4,8 kilometre uzunluğunda olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak. 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200, ile Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.



HAYVAN KÖPRÜSÜ

Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşımı sağlanacak. Yabani hayvanların geçişi için de ayrıca 6 köprü inşa edilecek. Köprüler dışında kanal içerisinde acil durum rıhtımları da olacak. Dalgakıranlar, fenerler ve Karadeniz ile Marmara Denizi'nde bekleme alanları inşa edilecek.



100 YIL ÖMÜR

Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.



YEŞİLE KORUMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporu hazır. Plana yeşil alanlar, kentsel çalışma alanları, korunacak alanlar işlendi. Yapı sınırlaması getirilecek. Korunacak alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atıksu ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları alanları işlendi.





KAMU PLANI

Güzergahın 12 kilometresi Sazlıdere, 8 kilometresi ise Küçükçekmece Gölü'nden geçiyor. Bir kilometrelik alan ise orman. Geri alan 23 kilometrekarelik alan kamulaştırılacak. Projeden en fazla etkilenecek alan 35 bin kişinin yaşadığı Şahintepesi.