Enflasyon 2019’da tek haneye iner

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinde mevcut durumda yaşanan günlük dalgalanmaların etkisinin gelip geçici olduğunu belirterek, beş yıllık plana odaklanacaklarını, yarının bugünden daha iyi olacağını, hiçbir endişesinin ve şüphesinin olmadığını söyledi. Albayrak, yeni dönemde ekonominin çok daha senkronize ve özel sektör mantığıyla yürütüleceğini, bürokrasideki tecrübenin aklıyla, özel sektör mantığının birleştirileceği çok daha dinamik bir yapının uygulanacağı sürecin başlatıldığını belirtti.



RİSK PRİMİ KIRILACAK

"Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü" diyen Bakan Albayrak, tek haneli rakamların 2019 yılı itibarıyla görüleceğini kaydetti. Albayrak, Türkiye'nin mali disiplinden, fiyat istikrarından ve büyümeden de taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Enflasyon ve diğer konularda bu ay ve önümüzdeki aylarda daha somut görülecek adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye'nin risk priminin aşağı yönde kırılacağıyla ilgili hiçbir şüphem yok; enflasyon ve faizlerin aşağı düşmesini tecrübe edeceğiz. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz" diye konuştu.





ÜRETİM ODAKLI OVP

Yeni dönemde akademisyenlerin de bulunduğu farklı paydaşların destek verdiği ayakları yere sağlam basan ve gerçekçi bir Orta Vadeli Program (OVP) hazırladıklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "İlk toplantımızı bu hafta yaptık; makro tahminlerle ve tedbirlerle ilgili diğer paydaşlarla görüşmelere haftaya başlıyoruz. OVP'yi eylülün ilk yarısında açıklayacağız. Program açıklandığında herkes şunu görecek, bugüne kadar açıklananlardan farklı, OVP çok daha üretim odaklı ve sağlam olacak." Bakan Albayrak, "2018 sonuna kadar güçlü adımlarla konsolide ettiğimiz önümüzdeki 5 yılı sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Tabii bunun magazinini, spekülasyonunu yapanı da göreceğiz" diye konuştu. Tek seslilik ile uyumun önemine dikkat çeken Albayrak, ihracatta 170 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yakalanabilecek düzeyde olduğunu söyledi.





TÜFE SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Tüketici fiyatları, gıdada yaşanan düşüşün etkisiyle, temmuzda yüzde 0.55 ile yüzde 1 olan beklentinin altında yükseldi. TÜFE aylık bazında son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık TÜFE yüzde 15.85 oldu. Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri öncesi 5.11 civarına işlem gören dolar, 5.07'ye kadar geriledi, 10 yıllık tahvilin faizi de düştü. Temmuzda aylık en yüksek artış yüzde 2.26 ile lokanta ve oteller grubunda, en fazla düşüş de yüzde 3.07 ile giyim ve ayakkabıda oldu.





ABD İLE İLİŞKİLER HİÇBİR ZAMAN KOPMAZ

ABD ile ilişkilerde düne göre daha iyi durumda olunduğunu belirten Bakan Albayrak, yapıcı bir tutum izleneceğini söyleyerek, "ABD ile ilişkiler hiçbir zaman kopmaz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım, aramızdaki ilişki bugün gergin olabilir yarın düzelebilir, bunu unutmamak gerekir" dedi. Gerilimin ardından piyasada yaşanan dalgalanmaların ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya da Albayrak, şu yanıtı verdi: "Kısa vadeli dalgalanmalara bakılmamalı. Bugün yarına ilişkin tespitte bulunmayacağım ancak 5 yıllık plan ortaya koyacağız ve senkronize şekilde güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz."



MB FAİZİ ARTIRMADAN BAŞARILI OLDU

Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırmamasının piyasa tarafından olumsuz algılanmasını değerlendiren Albayrak, "Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz. Belki de faiz artırmayarak başarılı oldu; böyle de yorumlanabilir" dedi.



BAKANLIKLARDA % 30 TASARRUF

Tüm bakanlıklarda cari harcamalarda yüzde 30'a varan tasarruf sürecini başlattıklarını bildiren Albayrak, Hazine iç borç çevirme oranındaki düşüşün olumlu yansımasının piyasayı okuyan kişiler tarafından net şekilde görüldüğünü söyledi.



SERMAYE PIYASASINA DÜZENLEME

Albayrak, sermaye piyasalarına yönelik hedeflere ilişkin de bilgi verdi. Albayrak, "Türkiye'ye bugünkü tablo yakışmıyor. Mevzuat değişimi, yasal dönüşüm, kurumlar arası koordinasyon, gerekiyorsa birleşme dahil çok detaylı bir çalışma yapıyoruz" ifadesini kullandı.