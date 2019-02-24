Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 Şubat bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ekonomi haberleri arasında borsa ve döviz fiyatlarındaki son durum ile beraber altın fiyatları da en çok sorgulananlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Pazartesi gününden itibaren döviz fiyatlarının inişli çıkışlı eğiliminin yanında çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatları da bir dalgalı grafik içerinde bulunuyor ve konuya yönelik son dakika araştırmalar da artış gösteriyor. Coğrafyamızın kültüründe de son derece önemli bir öge olmasının yanında, yatırım ve hediyelik eşya olarak görülen altın, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği nesnelerden bir tanesidir. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 24 ŞUBAT PAZAR

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 24 Şubat 2019 Pazar gününe ilişkin güncel ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, A Para altın sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.