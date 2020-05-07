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Evlenecek çiftler merakla bekliyor! ?

Türkiye'de düğün salonları tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Normalleşme çalışmalarına hız verilmişken merak edilen konuların başında düğün salonlarının ne zaman açılacağı yer alıyor. Henüz net bir tarih belirlenmezken işletmeler de hazırlıklarını sürdürüyor. işletmecisi Hasan Erçevik, "İşletme olarak kendimiz gerekli düzenlemeleri yaptık. Alana girişlerde ateş ölçer ile misafirlerimi kontrol edeceğiz. El dezenfektanı ve maske dağıtılacak. Tedbirlerimiz bu doğrultuda devam edecek." dedi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:45 Son Güncelleme: 7.5.2020 11:51 ABONE OL
Evlenecek çiftler merakla bekliyor! Düğün salonları ne zaman açılacak?

Türkiye'nin korona ile mücadelesindeki umut verici gelişmeler sonrası normalleşmeye hız verildi. 11 Mayıs'ta belirli sektörler için işbaşı tekrar yapılacakken, diğer sektörler de hazırlıklarını sürdürüyor. Peki düğünler nasıl yapılacak? İşletmeler hangi tedbiri alıyor. İşte detaylar...

Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler nasıl yapılacak? | Video

Düğün Salonu işletmecisi Hasan Erçevik AHaber canlı yayınında konuştu

Bakanlığımız gerekli yayınları ve açıklamaları yapacaktır, biz bu süreçte boş durmadık. İşletme olarak kendimiz gerekli düzenlemeleri yaptık. Bundan sonraki süreçte sosyal mesafe için oturma ve masa düzenlerini değiştirdik. Masa mesafesini 1.5-2 metre ile sınırlandıracağız. 10 kişi olan oturma sayısını. 5'e sınırladık. Lavabolar sürekli temizlik olacak. Çalışanlarımız maske ve eldivenli çalışacak. Tüm hijyenleri sağlayacağız.

RAĞBET DAHA ÇOK KIR DÜĞÜNLERİNDE OLACAK

Alana girişlerde ateş ölçer ile misafirlerimi kontrol edeceğiz. El dezenfektanı ve maske dağıtılacak. Tedbirlerimiz bu doğrultuda devam edecek. Biz işletme olarak mevcut rezervasyonlu düğünlerimizde iptal söz konusu değil. Telefon trafiğimiz son açıklamalar sonrası arttı. Rağbet daha çok kır düğünlerinde olacak. Fiyatlar olarak biz bunu fırsata çevirme peşinde değiliz. Normal fiyatlarla devam edeceğiz."

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Evlenecek çiftler merakla bekliyor! Düğün salonları ne zaman açılacak?
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