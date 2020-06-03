Yerli oyun sektörüne dev destek! Son 10 yılda...

Türkiye'deki yerli girişimlere destek sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun sektöründe yer alan söz konusu yerli firmaların kişi başı 1,7 milyon dolarlık gelire sahip olduğunu ve bu firmaların yaş ortalamasının 6,5 olduğunu belirtti.

Varank, şunları kaydetti:

"GENÇLER HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN, BİZ SİZE YETİŞECEĞİZ."

"Oyun sektöründeki start-up'larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk. Kişi başı 1,7 milyon lira gelir ile en yüksek katma değere sahip oyun sektörümüzde yer alan firmalarımızın yaş ortalaması 6,5. Gençler hayallerinizin peşinden koşun, biz size yetişeceğiz."

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