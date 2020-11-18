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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: düşer mi yükselir mi? 18 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde haberleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamlar, gün içerisinde önem kazanırken altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı da aranıyor. Gram altın alış fiyatı ise bugün 465,77 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan sarı metal hem büyük hem küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Peki; 18 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:59 ABONE OL
Uzman yorumları ile son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberleri… Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda sarı metal bugün yükseliş göstermekte. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle güncel rakamlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken son birkaç aydır sarı metalde büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ile 18 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ…18 KASIM 2020 CANLI RAKAMLAR

Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Haberimizin içerisinden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, altın fiyatları alış ve satış bilgilerini görebilirsiniz.

Uzman yorumları ile son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,95

SATIŞ: 438,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.112,20

SATIŞ: 3.136,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.129,00

SATIŞ: 3.177,00

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Uzman yorumları ile son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.018,66

SATIŞ: 3.078,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.515,90

SATIŞ: 1.538,60

GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI

Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince gram altın aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.

Uzman yorumları ile son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,90

SATIŞ: 769,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,79

SATIŞ: 465,84

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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