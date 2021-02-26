SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu için gözler Kapalıçarşı'ya çevrildi. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, düşüşün ardından bu haftaya yükselişle başladı ve bugün 420 TL'den işlem görüyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz iki haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatları, bu sabaha yükseliş ile başladı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 ŞUBAT 2021

26 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.797,00

Satış: 2.904,00