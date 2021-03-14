Ekonomide reform rüzgârı





Dijital paraya yönelik yasal çerçevenin de bir an önce çizilmesi gerekiyor. İstihdamı artırmak ve işsizliği makul seviyelere çekmek için reform paketinde kredi ve vergi teşviklerine dayalı bir anlayış benimsenmiş. Esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesine ve akıllı otomasyon çağında emeğe olan talebi artırabilecek becerilerin gençlere kazandırılmasına yönelik daha detaylı bir yol haritasına ihtiyacımız olacak. Kâğıt üzerinde güzel ve sağlam duran reform paketi için hikâye yeni başlıyor. Şimdi icraat zamanı.





Hedef: İstihdamı katlayacak reformlar

Ekonomide reform paketi hazır

Son dakika: AK Parti’den ekonomide ve hukukta reform açıklaması