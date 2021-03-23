Son dakika: İstihdam için işveren, işçi, hükümet el ele! Ortak çalışma grubu kuruldu





İŞVERENE DE GÖREV DÜŞÜYOR



- ÜÇTE İKİSİ KENDİ İSTEĞİYLE NORMALLEŞTİ: Geçen yıl nisanda 3.2 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken şubat ayında bu sayı 1.3 milyona geriledi. Geçen yıl nisanda ülke genelinde özel sektör sigortalılarının yüzde 26'sı kısa çalışma ödeneği alırken bu yıl şubat ayında oran yüzde 9.9'a geriledi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların yaklaşık üçte ikisi kendi isteğiyle normalleşti. Sektörleri yakından takip ediyoruz, imalat ve sanayi sektörlerinin toparlandığını görüyoruz. Bu bize aynı zamanda seyrin nereye doğru gideceğini gösterecek öncü bir işaret olacak. Burada istihdamın korunması anlamında işverenlere de görev düşüyor.