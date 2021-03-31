Son dakika: Altın fiyatları Mart ayının son gününde hareketli grafiğini sürdürüyor! 31 Mart altının gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde en sık araştırılan konular arasında altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan sarı metal Mart ayının son gününde de hareketli grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs pandemisi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal ekonominin merkezinde yer almaya devam ederken vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyorlar. Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika gelişmeler ve canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gün içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda bugün çeyrek altın 729 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 405 liradan işlem görmektedir. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi ise bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika alış satış bilgisi!

ALTIN FİYATLARI AYIN SON GÜNÜNDE DE HAREKETLİ! 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar her gün sık sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bugün gram altın fiyatı 450 liradan işlem görürken yarım altın fiyatı ise bin 448 liradan işlem görmektedir.

Alış ve satış rakamları ile altın fiyatları bilgisi son gelişmeler…