Son dakika: Altın fiyatları Mart ayının son gününde hareketli grafiğini sürdürüyor! 31 Mart altının gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gün içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda bugün çeyrek altın 729 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 405 liradan işlem görmektedir. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi ise bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika alış satış bilgisi!
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar her gün sık sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bugün gram altın fiyatı 450 liradan işlem görürken yarım altın fiyatı ise bin 448 liradan işlem görmektedir.
Alış ve satış rakamları ile altın fiyatları bilgisi son gelişmeler…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 405,77
SATIŞ: 435,46
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.960,00
SATIŞ: 3.031,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.980,00
SATIŞ: 3.025,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.874,85
SATIŞ: 2.933,38
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.449,00
SATIŞ: 1.483,00