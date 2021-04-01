Mercek altına alındı! Rekabeti ihlal edene ceza gelebilir

Facebook, Google, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan dijital platformları reklam konusunda incelemeye alan Rekabet Kurumu şimdi de yasal düzenleme için kolları sıvadı. Dijital pazardaki rekabet sorunlarının tespiti ve mevzuat hazırlıkları için çalışma grubu kuruldu. Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Ufuk Akçigit'ten danışmanlık alacak olan kurum, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Avustralya, Japonya ve Hindistan'daki mevzuat düzenlemelerini de inceleyecek.