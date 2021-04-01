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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 07:11

| Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Nisan ayının ilk gününde ile ilgili hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın dördüncü işlem gününde de yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 409 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 460 liradan işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Serbest piyasaların dördüncü işlem gününde ile ilgili gelişmeler takip edilmeye başlandı. Geçen hafta da yükseliş gösteren sarı metal bu hafta da hareketliliğini korumaya devam ederken canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün 735 liradan işlem görürken gram altın ise 454 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

AYIN İLK GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yükselişini sürdüren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!

SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,20

SATIŞ: 439,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.071,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.980,00

SATIŞ: 3.025,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.875,20

SATIŞ: 2.933,75

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.460,00

SATIŞ: 1.503,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 735,00

SATIŞ: 751,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,62

SATIŞ: 454,69

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SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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