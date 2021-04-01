SON DAKİKA | Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı! 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasaların dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler takip edilmeye başlandı. Geçen hafta da yükseliş gösteren sarı metal bu hafta da hareketliliğini korumaya devam ederken canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün çeyrek altın fiyatı 735 liradan işlem görürken gram altın ise 454 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!
Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yükselişini sürdüren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı.
İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 409,20
SATIŞ: 439,02
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.984,00
SATIŞ: 3.071,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.980,00
SATIŞ: 3.025,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.875,20
SATIŞ: 2.933,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.460,00
SATIŞ: 1.503,00