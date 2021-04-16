Konut satışları 6 ay sonra artışa geçti





İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

İpotekli satışlar faiz artırımlarına rağmen, şubat ayına göre yüzde 49 artarak 21 bin 815'e çıktı. İlk el satışlar da yüzde 35 artarak 33 bin 365 oldu. Yabancıya yapılan konut satışı ise şubata göre yüzde 42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 4 bin 248 olarak gerçekleşti.