Bakanlık paylaştı! Ekonomide umut veren tablo

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilkini paylaştığı Kamu Maliyesi Raporu ekonomide umut veren tabloyu gözler önüne serdi. Yılın kalan dönemi için beklentilerin olumlu olduğu vurgulanan raporda, gelir artışıyla ortaya çıkan mali alanın sadece salgın nedeniyle ilave harcama gerektiğinde kullanılacağı belirtildi. Bu yıl çift haneli büyüme beklenirken, hizmet sektöründeki toparlanma istihdama katkı verecek. Kovid-19 ile mücadele kapsamında 661 milyar lira harcanırken, yıl sonuna kadar bu tutar 715.8 milyar liraya ulaşacak. Kamu Maliyesi Raporu'na göre beklentiler, mevcut tablo ve atılacak adımlar şöyle: