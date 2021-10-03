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Giriş Tarihi: 4.10.2021 08:49 Son Güncelleme: 4.10.2021 08:51

Mete Gazoz’un ismi verilmişti! 'METE' geliyor! Bu özellikler çok konuşulur

DHA
Mete Gazoz’un ismi verilmişti! ’METE’ geliyor! Bu özellikler çok konuşulur
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un ismi verilen ve testleri başarıyla süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi METE'nin güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacağı ifade edildi. METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi'nin (METE), güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacağını ve hedefi 12'den vuracağını açıkladı.

YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER TAM GAZ SÜRÜYOR

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, güvenlik güçlerinin sahadaki her türlü ihtiyacına yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

İsmail Demir duyurdu! METE, hedefi 12'den vuracak | Video

'METE' HEDEFİ 12'DEN VURACAK

Demir, "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE de bu projelerden biri. Tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak" dedi.

METE GAZOZ'UN İSMİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi'ne 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un ismi verilmişti.

İsmail Demir sosyal medya hesabından milli füzeyi şu başlıkla duyurdu: Lazer Güdümlü Mini Füze #METE geliyor

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Mete Gazoz’un ismi verilmişti! 'METE' geliyor! Bu özellikler çok konuşulur
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