Mete Gazoz’un ismi verilmişti! ’METE’ geliyor! Bu özellikler çok konuşulur

'METE' HEDEFİ 12'DEN VURACAK

Demir, "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE de bu projelerden biri. Tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak" dedi.