Başkan Erdoğan, ’İlk adım Berat Bey döneminde atıldı’ demişti! Albayrak, İsrail ile görüşmeleri kitabında satır satır anlattı: Enerji köprüsü Türkiye

ALBAYRAK'IN BASİT AMA ETKİLİ STRATEJİSİ: KAZAN-KAZAN

Albayrak, o dönem gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde basit bir yol izlediklerini belirterek, çözümün 'kazan-kazan' stratejisinden geçtiğini belirtiyor. Albayrak, "Ülkemize ve diğer paydaşlara fayda sağlamayacak hiçbir işbirliği ve proje içinde olmadık." diyor.

"AVRUPA'NIN VE BÖLGENİN ARZ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR"

"Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." diyen Albayrak, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinde Türkiye'nin denklem dışında bırakılmasını reddettiklerini belirtiyor. Albayrak, Türkiye'siz bir formülün yaşama şansı olmadığını kitabında şu ifadeler ile net şekilde ortaya koyuyor:

Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip.

Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir.