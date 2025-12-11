Finansın kalbi Turkuvaz’da atacak

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek. Bu yıl 5.'si düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

25 TRİLYONLUK MASA

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın moderatörlüğünde Bankacılığın Geleceği paneli gerçekleştirilecek. Panele Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Genel Müdürü Ömür Tan ve Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ katılacak. Bankacılığın Geleceği paneline katılan banka genel müdürlerinin yönettiği bankaların aktif büyüklüğü 25 trilyon lira seviyesinde bulunuyor.

KRİTİK ÖZEL SUNUMLAR

Zirve kapsamında sektörel bazda önemli özel sunumlar yapılacak. İlk sunumda Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben, 'Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar' konusunda bilgilendirme yapacak. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Emre Tezmen'in özel sunumunun ardından, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, 'Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Perspektifinden Finans Ekosistemi' başlıklı sunum yapacak. Ayrıca Arsaev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, sektörü ile ilgili bir konuşma yapacak.

PİYASALARA MERCEK

Programın öğleden sonraki bölümü Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın 'Bankacılık Dışı Finansın Görünümü' sunumu ile başlayacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'in Sigorta Sektörünün Geleceği başlıklı özel sunumunun ardından, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz, Sermaye Piyasalarının Bugünü ve Yarını başlıklı sunum yapacak. A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Sermaye Piyasalarının Geleceği Paneli'ne Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ve Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş katılacak. Panelin ardından yapılacak özel sunumda Corendom Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer konuşma yapacak. Son özel sunumda Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Onur Bayhan E-Ticarete Finansal Bakış'ı masaya yatıracak.

BAKAN ŞİMŞEK PARA SOHBETLERİ'NDE

Bu yıl 13. kez ve aynı akşam düzenlenecek olan Para Sohbetleri, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in teşrifleriyle gerçekleşecek. Dezenflasyon süreci, makro ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve programın çıktıları hakkında bilgilendirme yapacak olan Şimşek, daha sonrasında soruları yanıtlayacak.



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi, Emlak Katılım, Fiba Faktoring, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, Takas İstanbul/Takasbank, Tera Holding/Tera Bank, Trendyol, Turkcell, Türk Altın/Koza, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda; Arsavev ve Kuzu Grup'un co-sponsorluğunda ve Artaş, Cengiz Holding, Corendon Airlines, Ekmas İnşaat, Finansal Kurumlar Birliği, Integral Yatırım, Koleksiyon Mobilya, Limak, PhillipCapital, Torkam, Zeren Group, Kuzey Marmara Otoyolu ve Rams'ın destek sponsorluğunda gerçekleşecek.