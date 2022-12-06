Şırnak Gabar Dağı’nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri

"TESTLERİ DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ YAPILIYOR"

Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin Karadeniz'de çalışma yaptığını belirten Fatih Dönmez, Gemilerimiz üç işlemi de ardışık olarak yapıyorlar. Bir taraftan saha üretimini hazırlarken 10 kuyuda üretilecek gazın karaya getirilmesiyle alakalı da iletim hattının inşaatı vardı. O işlemler tamamlandı. Şu anda onların testleri devreye alma işlemleri yapılıyor." şeklinde konuştu.