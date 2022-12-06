Şırnak Gabar Dağı’nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gazda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler verirken Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol keşfine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
"10 KUYUNUN 9'UNDA İŞLEMLER TAMAMLANDI"
Karadeniz'de ilk keşfin 2020'de yapıldığına vurgu yapan Bakan Dönmez, "Sahada muazzam çalışma var. Orada şu ana kadar 15 kuyu açtık. Şu anda üretim amaçlı açılan 10 kuyunun 9'unda işlemler tamamlandı. Kuyuyu açmakla iş bitmiyor. Kuyunun içerisinde yapılması gereken iş ve işlemler var. Sonra kuyunun üzerinde montajı gereken bazı ekipmanlar var." dedi.
"TESTLERİ DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ YAPILIYOR"
Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin Karadeniz'de çalışma yaptığını belirten Fatih Dönmez, Gemilerimiz üç işlemi de ardışık olarak yapıyorlar. Bir taraftan saha üretimini hazırlarken 10 kuyuda üretilecek gazın karaya getirilmesiyle alakalı da iletim hattının inşaatı vardı. O işlemler tamamlandı. Şu anda onların testleri devreye alma işlemleri yapılıyor." şeklinde konuştu.
"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANÇLI ÇIKACAK"
Karadeniz gazının 2023 yılının mart ayında evlerde kullanalacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Bakan Dönmez, "Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik." açıklamasında bulundu.
"SON DÖNEMDE KARADA YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİ"
Şırnak'taki petrol arama faaliyetlerine değinen Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."
"ELEKTİRİK YA DA DOĞAL GAZ İÇİN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bakan Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."