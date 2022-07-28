Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: ABD ekonomisi resesyona girdi! İkinci çeyrekte de daraldı
Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:39 Son Güncelleme: 28.7.2022 16:13

SON DAKİKA: ABD ekonomisi resesyona girdi! İkinci çeyrekte de daraldı

SON DAKİKA: ABD ekonomisi resesyona girdi! İkinci çeyrekte de daraldı

Son dakika haberi...ABD ekonomisi alarm veriyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de büyüme beklendiği yerde yüzde 0,9 daralma kaydetti. Böylece iki çeyrek üst üste daralma gösteren ABD ekonomisi resesyona girdi. Temmuz ayı Fed faiz kararı sonrası kameraların karşısına geçen Jerome Powell'ın ekonominin resesyona girdiğini düşünmediğini ifade etmişti. Resesyonun enflasyonun rekor kırdığı ve Fed'in sıkı para politikalarında agresifleştiği ortamda gelmesi ABD ekonomisi için 'Stagflasyon krizi' söylemlerini beraberinde getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azalarak iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD EKONOMİSİ ALARM VERİYOR: TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde, ihracat, kişisel tüketim harcamaları ve ithalat arttı. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 7,1'lik yükseliş kaydetti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,4'lük artış kaydetti. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 4,5 artması bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini ifade etmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: ABD ekonomisi resesyona girdi! İkinci çeyrekte de daraldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA