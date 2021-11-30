Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş asgari ücret açıklaması

Çeşitli görüşlerin ortaya koyulduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bizim siyasi görüş olarak ortaya koyduğumuz yaklaşımdır. Benim söylemem doğru değil. Orada komisyon var. Hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede. Değerli vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Bize iletilen her mesajı alıyoruz. Çeşitli alınan kararların zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Kolay zamanların da zor zamanların da farkındayız. AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemde bir değerlendirme yapmıştır." ifadelerini kullandı.