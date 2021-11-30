Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş asgari ücret açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
"Burada tabi ki Bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim." diyen Ömer Çelik, AK Parti MYK'da asgari ücretin ele alındığını ifade etti.
Çeşitli görüşlerin ortaya koyulduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bizim siyasi görüş olarak ortaya koyduğumuz yaklaşımdır. Benim söylemem doğru değil. Orada komisyon var. Hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede. Değerli vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Bize iletilen her mesajı alıyoruz. Çeşitli alınan kararların zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Kolay zamanların da zor zamanların da farkındayız. AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemde bir değerlendirme yapmıştır." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLIYOR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.
GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR
Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık.
Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.Son dakika: AK Partili Ömer Çelik, Atatürk'ün 98 yıl önceki röportajına dikkat çekti: Atatürk'ün bu tavrından öğrenecekleri çok şey var