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Haberler Galeri Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranı: Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:01

Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranı: Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

Kızılcahamam ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirlendi. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verdi. Kızılcahamam için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişiliyor.

Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları 31 Mart 2024 - YSK verileri ile Kızılcahamam yerel seçim sonuçları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Kızılcahamam ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlendi. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla netleştirdi. YSK verileri ile Kızılcahamam seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip ediliyor. İşte, Kızılcahamam seçim sonuçları canlı ve anlık sonuçlar!

ANKARA KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları 31 Mart 2024 - YSK verileri ile Kızılcahamam yerel seçim sonuçları

ANKARA KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Süleyman Acar

CHP: Coşkun Ünal

İYİ Parti: Selçuk Kırmızı

DEM Parti: Zeynep Tan Parlak

Yeniden Refah Partisi: Seyfullah Köken

Zafer Partisi: Mustafa Çakır

Memleket Partisi: Orhan Şimşek

Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.


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Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları 31 Mart 2024 - YSK verileri ile Kızılcahamam yerel seçim sonuçları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları 31 Mart 2024 - YSK verileri ile Kızılcahamam yerel seçim sonuçları

ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Kızılcahamam'da AK Parti Süleyman Acar, CHP Coşkun Ünal, İYİ Parti Selçuk Kırmızı, DEM Parti Zeynep Tan Parlak, Yeniden Refah Partisi Seyfullah Köken, Zafer Partisi Mustafa Çakır, Memleket Partisi Orhan Şimşek ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları 31 Mart 2024 - YSK verileri ile Kızılcahamam yerel seçim sonuçları

KIZILCAHAMAM MAHALLELERİ

Kızılcahamam'da 57 mahalle vardır:

Akçakese

Akçay

Akdoğan

Aksak

Alibey

Alpagut

Aşağıada

Aşağıçanlı

Aşağıhüyük

Ayvacık

Bademli

Bağlıca

Bağören

Balcılar

Başağaç

Bayır

Belpınar

Berçinçatak

Berçinyayalar

Beşkonak

Bezcikuzören

Binkoz

Bulak

Ciğirler

Çavuşlar

Çeltikçi

Çeltikçi Akçaören

Çeltikçi Başören

Çeltikçi Kınık

Çeştepe

Çırpan

Çukurca

Çukurören

Değirmenönü

Demirciören

Dereneci

Doğanözü

Doymuşören

Eğerlialören

Eğerlibaşköy

Eğerlidere

Eğerlikozören

Esenler

Gazi Mustafa Kemalpaşa

Gebeler

Gökbel

Göl

Gümele

Güneysaray

Güvem

Hıdırlar

İğdir

İğmir

İnceğez

İsmetpaşa

İyceler

Kalemler

Karaağaç

Karacaören

Karşıyaka

Kasımlar

Kavaközü

Kırkırca

Kırköy

Kışlak

Kızık

Kızılcaköy

Kızılcaören

Kocalar

Kurumcu

Kuşcuören

Mahkemeağcin

Oğlakcı

Olucak

Ortaköy

Otacı

Örencik

Pazar

Pazar Başören

Pazar Kınık

Salın

Saray

Saraycık

Sazak

Semeler

Semer

Süleler

Şahinler

Tahtalar

Taşlıca

Turnalı

Uğurlu

Üçbaş

Üyücek

Yağcıhüseyin

Yakakaya

Yanık Özbekler

Yenice

Yeşilköy

Yıldırımçatak

Yıldırımdemirciler

Yıldırımhacılar

Yıldırımören

Yıldırımyağlıca

Yukarıada

Yukarıçanlı

Yukarıhüyük

Yukarıkaraören

Yukarıkese

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