Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:01
Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranı: Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Kızılcahamam ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirlendi. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verdi. Kızılcahamam için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişiliyor.