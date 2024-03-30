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Haberler Galeri Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:10

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 148 ile dikkat çeken Viranşehir'de seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Viranşehir seçimi kim kazandı sorusu 211 bin 065 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçe için oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Viranşehir seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Viranşehir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında yerel seçim sonuçları.

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Salih Ekinci

CHP: Mehmet Nur Yaman

İYİ Parti: Bubo Büyükturan

DEM Parti: Serhat Dicle İnan

Yeniden Refah: Hadi Diken

BBP: Halil Çakmaz

Viranşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Salih Ekinci, CHP Mehmet Nur Yaman, İYİ Parti Bubo Büyükturan, DEM Parti Serhat Dicle İnan, Yeniden Refah Hadi Diken, BBP Halil Çakmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

VİRANŞEHİR MAHALLELERİ

Abalar

Adaköy

Akçataş

Akkese

Alakonak

Altınbaşak

Anıt

Arısu

Arıtır

Aslanbaba

Aşağıtınaz

Atatürk

Atıcılar

Ayaklı

Ayrıdüşen

Azadi

Bahçelievler

Bakımlı

Ballıca

Başaran

Başköy

Beğrük

Binekli

Bozca

Burç

Büyükbardakçı

Büyükçavuş

Büyükgörümlü

Büyükmutlu

Ceylan

Cumhuriyet

Çalıcık

Çamurlu

Çiftçiler

Çiftekuyu

Çokran

Dedeköy

Defterdar

Değim

Demirci

Dikili

Dinçer

Dinçkök

Ekinciler

Ekindöver

Elbeğendi

Elgün

Emiroğlu

Engelli

Eser

Eskikale

Esvetoğlu

Eşkin

Evcimen

Eyyüpnebi

Germen

Göğerli

Göktepe

Gölbaşı

Gölcük

Gömülü

Gönüllü

Gözeli

Gözler

Güleryüz

Gürpınar

Güzlek

Hürriyet

Işıldar

İncirli

İsa Harabesi

Kadıköy

Kale

Karakuzu

Karataş

Karatepe

Kargalı

Karınca

Kavurga

Keçeli

Kemerli

Kervansarayı

Kınalıtepe

Kırbalı

Kırkgöz

Kışla

Kızlarsarayı

Kolağası

Konakyeri

Koşulu

Kucak

Kumçeşme

Kurtulmuş

Kururoğlu

Küçükmutlu

Küçüktopça

Malta

Mehmetçik

Nergizli

Oğlakçı

Övüncük

Özal

Pınarlar

Reyhanlı

Sağırtaş

Sakalar

Samanlı

Sarıbal

Satıcık

Sayoba

Selahaddin Eyyubi

Sepetli

Sergen

Sevgili

Sözeri

Süleymaniye

Şahinli

Şarkpınar

Şehit

Şırnak

Tanyeli

Taşönü

Taşyaka

Tekke

Tekneli

Tepedüzü

Toklu

Tunçbilek

Türkeli

Uğurlu

Ulaklı

Üçgül

Yaban

Yağızlar

Yarpuz

Yayık

Yazgüneşi

Yeni

Yenişehir

Yeşilalıç

Yeşildurak

Yıldız

Yolbilen

Yollarbaşı

Yukarıbağ

Yukarıdilimli

Yukarışölenli

Yüceler

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