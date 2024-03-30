Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:10
Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 148 ile dikkat çeken Viranşehir'de seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.