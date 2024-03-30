Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları! YSK Viranşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Viranşehir seçimi kim kazandı sorusu 211 bin 065 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçe için oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Viranşehir seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Viranşehir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında yerel seçim sonuçları.

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.