17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı yayınlanan diziler ve programlar reyting sonuçları için mücadele verdi. Maraşlı, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur gibi diziler total, abi, abc1 sıralama birincisi olmak için birbiriyle yarıştı. Dizilerin akıbetini belirleyen reyting sıralaması izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Diziseverler, 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Buna göre bu hafta reytinglerde kim birinci oldu, 17 Mayıs Pazartesi reyting birincisi kim sorularının yanıtı haberimizde.