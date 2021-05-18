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Haberler Yaşam 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 10:57

açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı yayınlanan diziler ve programlar reyting sonuçları için mücadele verdi. , , , , gibi diziler total, abi, abc1 sıralama birincisi olmak için birbiriyle yarıştı. Dizilerin akıbetini belirleyen reyting sıralaması izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Diziseverler, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Buna göre bu hafta reytinglerde kim birinci oldu, 17 Mayıs Pazartesi reyting birincisi kim sorularının yanıtı haberimizde.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

Birçok kişi izlediği dizinin akıbetini öğrenmek adına reyting sonuçlarını takip ediyor. Ayrıca yeni bir diziye başlamak için de en çok izlenen diziler araştırılıyor. Bu sebeple her gün bir önceki günün reytingleri yayınlnıyor. Bu bağlamda birçok kişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta , , , , gibi dizilerin yarıştığı Pazartesi akşamı reytinglerinde kazanan Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Bu hafta reytinglerde kim birinci oldu? Detaylar haberimizde.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
  2. MARASLI ATV
  3. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  4. SURVIVOR TV8
  5. ESRA EROL'DA ATV
  6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  7. UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
  8. MASUMIYET FOX
  9. ATV ANA HABER ATV
  10. MARASLI (OZET) ATV
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17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

AB İLK 10 PROGRAM

  1. UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
  2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  3. SURVIVOR TV8
  4. MARASLI ATV
  5. MASUMIYET FOX
  6. UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
  7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  8. ESRA EROL'DA ATV
  9. MASUMIYET (OZET) FOX
  10. KAGIT EV STAR TV
17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde:

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MARASLI ATV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 YASAK ELMA FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

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