17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, Pazartesi gecesinin galibi kim oldu? Pazartesi reytinglerde kim birinci oldu?

Birçok kişi izlediği dizinin akıbetini öğrenmek adına reyting sonuçlarını takip ediyor. Ayrıca yeni bir diziye başlamak için de en çok izlenen diziler araştırılıyor. Bu sebeple her gün bir önceki günün reytingleri yayınlnıyor. Bu bağlamda birçok kişi 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerin yarıştığı Pazartesi akşamı reytinglerinde kazanan Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Bu hafta reytinglerde kim birinci oldu? Detaylar haberimizde.