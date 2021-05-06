A101 6 Mayıs 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı! A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günlerinin efsane indirimlerini tüketiciyle buluşturan markette bu hafta birbirinden çeşitli ürün bulunuyor. 6 Mayıs Perşembe indirimlerinde cep telefonu, buzdolabı, dikiş makinesi, akıllı saat öne çıkıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda indirimli ürünler listesini belirleyen markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Her cebe hitap eden indirimler kurumun resmi sitesi üzerinden "Aldın Aldın" başlığı altında yayınlanan katalog merak ediliyor. İşte A101 6 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste