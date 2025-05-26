DEV KAMPANYA! A101 aktüel 29 Mayıs kataloğu: Halı yıkama makinesi, vantilatör, kıyma ve salça makinesi, dikiş makinesi, ütü...

A101'in 29 Mayıs Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Haftanın indirimli ürünleri müthiş cazip fiyatlarla müşterileri karşılıyor. Sıvı ve toz deterjan, leke çıkarıcı, çamaşır suyu, yoğurt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra vantilatör, kıyma ve salça makinesi, dikiş makines, terlik, valiz gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte, A101 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.