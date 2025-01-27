Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

26 Ocak 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu rekabet dolu akşamın ardından, izleyiciler sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladı. Günün zirvesine yerleşen yapım hangisi oldu?