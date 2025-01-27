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Haberler Yaşam Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:09

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

26 Ocak 2025 Pazar akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dün akşam, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı, dizi ve program severlerin dikkatini çekti. Peki, 26 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı, TOTAL, AB ve ABC reyting kategorilerindeki sıralamalar belli oldu mu?

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

26 Ocak 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu rekabet dolu akşamın ardından, izleyiciler sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladı. Günün zirvesine yerleşen yapım hangisi oldu?

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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