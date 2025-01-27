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Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:09
Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 26 Ocak Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
26 Ocak 2025 Pazar akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dün akşam, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı, dizi ve program severlerin dikkatini çekti. Peki, 26 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı, TOTAL, AB ve ABC reyting kategorilerindeki sıralamalar belli oldu mu?