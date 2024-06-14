REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleri ile ekranlarda yerini alırken ATV'de ise Alan isimli yarışma programı seyirci ile buluştu. Ayrıca TV8'de Survivor All Star 2024'de büyük final heyecanı yaşandı. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...