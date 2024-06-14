Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:19

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

Reyting sonuçları 13 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda V8 ekranlarında Survivor All Star 2024 finali canlı yayınla izleyicileriyle buluştu. Şampiyonluk kupasını Ogeday Girişken kazandı. ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programı yer alırken Kanal D'de Aşk-ı Memnu tekrar bölümü ile yayınlandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleri ile ekranlarda yerini alırken ATV'de ise Alan isimli yarışma programı seyirci ile buluştu. Ayrıca TV8'de Survivor All Star 2024'de büyük final heyecanı yaşandı. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

13 HAZİRAN 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 13 Haziran reyting sonuçları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (6 HAZİRAN 2024)

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Ana Haber Bülteni" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
SON DAKİKA