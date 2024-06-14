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REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:19
REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE || Hangi yapım zirveye adını yazdırdı?
Reyting sonuçları 13 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda V8 ekranlarında Survivor All Star 2024 finali canlı yayınla izleyicileriyle buluştu. Şampiyonluk kupasını Ogeday Girişken kazandı. ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programı yer alırken Kanal D'de Aşk-ı Memnu tekrar bölümü ile yayınlandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...