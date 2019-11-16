ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Yeni haftaya ilişkin indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK 20-26 Kasım kadar sürecek indirimli ürünlerini raflara dizdi. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken katalogda teknoloji, mutfak araç ve gereçleri, tekstil fırsatları ev hanımlarının dikkatini çekiyor. ŞOK'ta yine çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünleri öne çıkıyor. İşte 20-26 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu…