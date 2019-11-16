ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel ürünler raflara dizilmeye başlandı. En kaliteli ürünleriyle özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alacak. Her Çarşamba yeni indirimlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Cezve,Çelik Süzgeç Çeşitleri,Kumsal Krep Tava,Kumsal Tava,Üçsan Plastik Derin Dondurucu Saklama Kabı gibi birçok ürün sizleri bekliyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU DEV İNDİRİM