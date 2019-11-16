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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!

ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!

ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Yeni haftaya ilişkin indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK 20-26 Kasım kadar sürecek indirimli ürünlerini raflara dizdi. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken katalogda teknoloji, mutfak araç ve gereçleri, tekstil fırsatları ev hanımlarının dikkatini çekiyor. ŞOK'ta yine çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünleri öne çıkıyor. İşte 20-26 Kasım kataloğu…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:12
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!

Yeni haftaya ilişkin ürünler raflara dizilmeye başlandı. En kaliteli ürünleriyle özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alacak. Her Çarşamba yeni indirimlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Cezve,Çelik Süzgeç Çeşitleri,Kumsal Krep Tava,Kumsal Tava,Üçsan Plastik Derin Dondurucu Saklama Kabı gibi birçok ürün sizleri bekliyor. Peki, kataloğu bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU DEV İNDİRİM

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 20-26 Kasım aktüel ürünler burada!
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