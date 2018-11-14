Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüknettin Kılıçarslan kimdir? Diriliş Ertuğrul'daki Kılıçarslan kimdir?

Rüknettin Kılıçarslan, Diriliş Ertuğrul dizisine karakter olarak girmesiyle, dizi izleyicileri tarafından merak edildi. İzleyiciler Rüknettin Kılıçarslan'ın kim olduğunu araştırıyor..Peki Diriliş Ertuğrul'daki Rüknettin Kılıçarslan kimdir? İşte Anadolu Selçuklu devleti hükümdarlarından olan Rüknettin Kılıçarslan'ın hayat hikayesi.

Rüknettin Kılıçarslan kimdir? Diriliş Ertuğrul'daki Kılıçarslan kimdir? Devamı

Anadolu Selçuklu devleti on beşinci hükümdarı IV. Kılıç Arslan. IV. Kılıç Arslan kimdir? İşte IV. Kılıç Arslan'ın biyografisi
II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı 'nda Moğol komutanı Baycu Noyan'a yenilerek Antalya'ya kaçması ve 1246 yılında orada ölmesi sonucu önce tahta II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in büyük oğlu II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan'ı Moğol Hanı Güyük'ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan'a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan'dan hoşnut kalarak onu Türkiye Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248'de Sivas'ta tahta çıktı. Böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan arasında taht kavgaları başladı. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaeddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Anadolu'nun ileri gelenlerinin araya girmesiyle üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylece 1249 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

II. İzzeddin Keykavus Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaeddin Keykubad da Kızılırmak'ın doğusunda hüküm sürdüler. 1256 yılında Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu'ya bir sefer yaptı. Aksaray yakınlarında II. İzzeddin Keykavus'un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oldu. Üçlü iktidar dönemi II. Alaeddin Keykubad'ın 1257'da bilinmeyen nedenlerle ölümüne kadar devam etti. 1260 yılında II. İzzeddin Keykavus Konya'yı bırakarak Kırım'a kaçtı ve 1279 yılında orada öldü. IV. Kılıç Arslan 1260-1265 yılları arasında tek başına hüküm sürdü. 1261 yılında Konya'yı ele geçirdi. Silifke'yi Ermenilerden, Sinop'u ise kumandanı Muinüddin Pervane tarafından Trabzon Rum Devleti'nden aldı.

IV. Kılıç Arslan 1265 yılında bir ziyafet sırasında Moğollar tarafından beklenmedik bir şekilde idam edildi ve Konya'da Sultanlar Türbesine gömüldü. Yerine çocuk yaştaki oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev sultan ilan edildi.

Mevlana'nın Kılıçarslan'a yazdığı şiir

demedim mi?

oraya gitme demedim mi sana?
seni yalnız ben tanırım demedim mi?
demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim?
bir gün kızsan bana, alsan başını yüzbin yıllık yere gitsen
dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi?
demedim mi şu görünene razı olma
demedim mi sana yaraşır otağ kuran benim asıl.
onu süsleyen bezeyen benim demedim mi?
ben bir denizim demedim mi sana.
sen bir balıksın demedim mi,
demedim mi o kuru yerlere gitme sakın.
senin duru denizin benim demedim mi?
kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
demedim mi senin uçmanı sağlayan benim,
senin kolun kanadin benim, demedim mi?
{kalin: demedim mi yolunu vururlar senin,
demedim mi tövbeni bozarlar senin.}
oysa senin atesin benim, sicakligin benim demedim mi?
onu süsleyen bezeyen benim demedim mi?
ben bir denizim demedim mi sana.
sen bir balıksın demedim mi,
demedim mi o kuru yerlere gitme sakın.
senin duru denizin benim demedim mi?
kuşlar gibi tuzaga gitme demedim mi?
demedim mi senin uçmanı sağlayan benim,
senin kolun kanadın benim, demedim mi?
demedim mi yolunu vururlar senin,
demedim mi tövbeni bozarlar senin.
oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi?

İLGİLİ SON HABER
HABERLER Diriliş Ertuğrul ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 339 Diriliş Ertuğrul haberi sayfamızda bulunuyor.
Coşkun Aral ‘İşiniz yerel olsa bile bakışınız evrensel olsun’
Coşkun Aral ‘İşiniz yerel olsa bile bakışınız evrensel olsun’
Düzyatan ailesi sessiz
Düzyatan ailesi sessiz
Reyting sonuçları tümü 7 Kasım 2018 Çarşamba! Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları
Reyting sonuçları tümü 7 Kasım 2018 Çarşamba! Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları
Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i Emre Üçtepe kimdir? İşte Diriliş Ertuğrul'a dair merak edilenler
Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i Emre Üçtepe kimdir? İşte Diriliş Ertuğrul'a dair merak edilenler
‘Diriliş: Ertuğrul’ için Söğüt şehri inşa edildi
‘Diriliş: Ertuğrul’ için Söğüt şehri inşa edildi
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yayınlanma tarihi açıklandı 31.10.2018 Yaşam
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yayınlanma tarihi açıklandı
Çakallar Almatı’yı bastı
Çakallar Almatı’yı bastı
‘Diriliş: Ertuğrul’u 4 kıtada 1 milyar insan izliyor
‘Diriliş: Ertuğrul’u 4 kıtada 1 milyar insan izliyor
DAHA FAZLA HABER
VİDEO
Diriliş Ertuğrul'da rol alan oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul'da rol alan oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti
Ertuğrul Bey'in duası
Ertuğrul Bey'in duası
Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz: Ertuğrul Bey'in baş düşmanı Noyan böyle geri döndü!
Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz: Ertuğrul Bey'in baş düşmanı Noyan böyle geri döndü!
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'den vatana ihanet edenlere ibretlik mesajı
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'den vatana ihanet edenlere ibretlik mesajı
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in Emir Sadettin'in başını kestiği anlar sosyal medyada olay oldu!
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in Emir Sadettin'in başını kestiği anlar sosyal medyada olay oldu!
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey ve Emir Sadettin Köpek karşı karşıya!
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey ve Emir Sadettin Köpek karşı karşıya!
DAHA FAZLA VİDEO
BİZE ULAŞIN