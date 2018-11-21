Rüyada çiçek görmek ne anlama gelir?

Çiçeklerin çoğu kadın ve evlat ile tabir olunur. Rüyada görülen çiçeklerin rengi önemlidir. Kırmızı, tasa ve keder; sarı, hastalık; mavi, ferah; beyaz, sevinç ve göz aydınlığı; pembe, uzun sürmeyecek mutluluktur.

Fesleğen: Dalında görmek, çocuk zevce, sevilen kadın; dalından koparmak ise, ağlamak ve hüzün olarak tabir olunur.

Nilüfer: Bugünkü tarifi ile, hizmetçi kız veya sekreter. Bir kadın birine nilüfer verdiğini görürse ondan ayrı düşer. Evli ise, çocuk olarak yorulur.

Menekşe: Mevsiminde menekşe dalında ise, kandın, ilan-ı aşk, sevgi, cariye veya bunlardan sağlanan mefaate işarettir. Tropikal iklimlerde yetişen, asıl vatanı başka ülkeler olan çiçekler esrarengiz veya yabancı bir kadını temsil eder. Bu yoldan, dışarıdan elde edilecek menfaati de temsil eder.

Yasemin: Mevsiminde çocuğu olacaklar için oğlan çocuk habercisidir. Bunun dışında feryat ve tazarruya sebep olacak sıkıntıya işarettir.

Ağaç Çiçekleri: Hayırlar ve iyiliklerdir. Bir ağaç rüyada neyi temsil ediyorsa, öyle bir insandan görülecek iyilikler ve faydalara delalet eder. Mevsimi dışında görülen ağaç çiçekleri ise, güzel bir rüya değildir.