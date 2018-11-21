Rüyada havuç görmek ne anlama gelir?

Havucun çiğ olarak yenmesi küçük bir menfaattir. Bunun dışındakiler küçük küçük sıkıntılardır. Havuç, derdini kolayca anlatan kimsedir. Bundan dolayı elinde havuçtan bir şey olduğunu gören içinde bulunduğu zorluklardan kurtulur. Rüyada havuç yemek, sağlığınızın çok iyi olacağını gösterir. Havuç yetiştirmek veya havuç toplamak iş hayatınızda veya mesleğinizde daima muvaffak olcağınız anlamına gelir. Çarşıya çıkarken alacaklarınızın listesinde havuç alacağınızı da işaretlemek, gayet hoş bir toplantıda şeref misafiri olacağını gösterir.