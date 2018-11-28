Rüyada işçi görmek ne anlama gelir?

Kendisini rüyada işçi çalıştırırken görmek veya kendisinin çalışması, pek iyi yorumlanacak bir rüya değildir. Rüya sahibinin itibar ve güvenini kaybetme ihtimali vardır. İLGİLİ SON HABER Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmek şerefli, insanlara yakın, iyi idareci alim veya doktor olan bir kimseye işaret eder. Rüyada kabak, hasta için şifadır. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimseye dünyalık veya dinine ait olan kaybettiği bir şey geri döner. Rüyada kabak yemek zihin ve zekasının iyiliğine işaret eder....