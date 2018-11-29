Rüyada kardeş görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir kimse kardeşini görürse, yakınlarından veya dostlarından iyi haber alacağına; erkekler için, mali durumunu düzelteceğine; kadınlar için sıkıntılı anında ummadığı birisinden yardım göreceğine işarettir. İLGİLİ SON HABER Doğum sırasına göre karakter analizi mümkün mü? Ağırbaşlı ağabeyler, asi ortancalar, komik tekne kazıntıları… Böylesi bir genelleme ne kadar doğru bilmiyoruz, ama gündelik hayattaki bazı veriler ailedeki doğum sırasının kişinin karakterini ve hayata bakış açısını etkilediğini gösteriyor. Bu durum ailelerin davranış biçimleriyle de doğru orantılı elbette. Konuyla ilgili merak ettiklerimizi Uzman Psikolog Gülsün Ünal Yarar’a danıştık.