Rüyada kömür görmek ne anlama gelir?

Kömür babayı, oğlu, yardım görülen kimseyi, saygıdeğer bir zatı gösterir. Sırtında kömür taşıdığını gören, o yük kadar itibar kazanır.

Bir yığın kömürü bulunduğunu ve bunları sakladığını gören, altın ve gümüş biriktirir. Kömür alıp sattığını gören, kuyumcu olur. Beline kömür bağlandığını görenin erkek çocuğu olur.

Birinin kömür verdiğini görmek o kişiden maddi menfaat ve kazanç sağlamaya işaret eder. Elinin yüzünün kömür tozu veya isi ile kirlendiğini görmek para veya menfaat yüzünden gam veya keder çekmek demektir.

Rüyada sönmüş kömür görmek hasta için hastalıktan kurtuluşa veya sıhhate işaret eder. Bazı yorumcular da "Manevi kirlerden temizlenmeye ve maddi refaha işaret eder." demişlerdir.