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Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir?
Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir?

Merdiven kendi anlamıyla tabir olunur. Bir merdivenden yukarı çıktığını görmek, yüksek mevkilere çıkmaktır. Merdivenden indiğini görmek, memursa, görevden alınmak; sıradan biriyse, itibarını yitirmek; tüccarsa, zarar etmektir.
Toprak merdivenden çıkmak, mal mülk; demir merdivenden çıkmak kalbi katılık ile yüksek makamlara gelmek; tuğla ve tahtadan bir merdivenden çıkmak, hile ve dalavere ile yükselmek demektir.
Merdivenden çıkmak, kazanmak; inmek de kaybetmektir. Beş basamaklı bir merdivenden çıktığını gören, dinin bütün icaplarını yapan bir insan olur.

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