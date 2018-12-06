Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir?

Merdiven kendi anlamıyla tabir olunur. Bir merdivenden yukarı çıktığını görmek, yüksek mevkilere çıkmaktır. Merdivenden indiğini görmek, memursa, görevden alınmak; sıradan biriyse, itibarını yitirmek; tüccarsa, zarar etmektir.

Toprak merdivenden çıkmak, mal mülk; demir merdivenden çıkmak kalbi katılık ile yüksek makamlara gelmek; tuğla ve tahtadan bir merdivenden çıkmak, hile ve dalavere ile yükselmek demektir.

Merdivenden çıkmak, kazanmak; inmek de kaybetmektir. Beş basamaklı bir merdivenden çıktığını gören, dinin bütün icaplarını yapan bir insan olur.