Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.11.2021 23:25 Son Güncelleme: 18.11.2021 23:26

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün 6 şanslı numarayı tahmin edebilmek ve büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler tarafından oynanan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (18 Kasım Perşembe) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden “18 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları belirlenerek şans oyunu severler için ilan edildi. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dodluran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "18 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 KASIM)

Milli Piyango Online ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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