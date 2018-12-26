TÜBİTAK bilim ödülünü kazanan Prof. Dr. Mustafa Erdik kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Erdik de Bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Peki Prof. Dr. Mustafa Erdik kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.
Prof. Dr. Mustafa Erdik
"Deprem Mühendisliği alanında deprem riski konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği
Araştırma Alanları: Deprem Tehlikesi ve Risk Belirlemesi
Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi