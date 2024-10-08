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2024 Nobel Fizik Ödülü'ne ABD'li Hopfield ve

2024 Nobel Fizik Ödülü'ne ABD'li Hopfield ve "Yapay zekanın babası" Hinton layık görüldü | Video

08.10.2024 | 14:39

2024 Nobel Fizik Ödülü'ne yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan keşifleriyle ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden John Hopfield ve "Yapay zekanın babası" olarak tanınan Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Geoffrey Hinton layık görüldü.

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2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Profesör John Hopfield (91) ve Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Profesör Geoffrey Hinton'un (76) "Yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan keşifleriyle" Nobel Fizik Ödülü'nü almaya hak kazandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu yıl fizik alanında Nobel Ödülü kazanan iki bilim insanı, günümüzün güçlü makine öğreniminin temelini oluşturan yöntemleri geliştirmek için fizik araçlarını kullandılar. Yapay sinir ağlarına dayalı makine öğrenimi şu anda bilim ve mühendislik alanları ile günlük yaşamda devrimlere yol açıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hopfield'ın verilerdeki görüntü ve diğer örüntü türlerini depolayıp yeniden yapılandırabilen bir ilişkisel bellek ortaya çıkardığı, "Yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen Hinton'un ise verilerdeki özellikleri otonom olarak bulabilen ve resimlerdeki belirli öğeleri tanımlama gibi görevleri yerine getirebilen bir yöntem bulduğu belirtildi. Ödüle layık görülen 2 bilim insanının 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) tutarında maddi ödülü de paylaşması bekleniyor.

İNSANLIĞA HİZMET EDENLERE VERİLİYOR
İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel adına insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek üzere verilen Nobel Ödülleri, 1901 yılından bu yana dağıtılıyor. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü başarıları nedeniyle veriliyor. Fizikçiler için en prestijli ödül olarak kabul edilen Nobel Fizik Ödülü'nü daha önce kazanan bilim insanları arasında ise Albert Einstein, Niels Bohr ve Enrico Fermi gibi isimler yer alıyor.

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