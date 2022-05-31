Video Dünya AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video
AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video

AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video

31.05.2022 | 11:16

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan petrol ithalatının yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılması konusunda anlaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya yönelik art arda yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği'nden (AB) kritik bir karar geldi. AB üyesi ülkelerin liderleri, uzun süredir ertelenen 6. yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşı sağladı. Yeni yaptırımlar çerçevesinde Rus petrolün ithalatı, yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı gerçekleştirdi. AB Konseyi Başkanı Michel, anlaşmanın Rusya'dan yapılan petrol ithalatının üçte ikisinden fazlasını kapsadığını söyledi. Michel, AB liderlerinin ayrıca Ukrayna'ya savaşın olumsuz etkilediği ülke ekonomisini desteklemek için 9 milyar euro yardım sağlamayı kabul ettiğini belirtti. Yeni yaptırım paketi konusundaki uzlaşıyı "olağanüstü bir başarı" şeklinde nitelendiren Michel, "Rusya'nın savaş makinesini durdurmak istiyoruz" dedi. Michel, "Güçlü olabileceğimizi, sağlam olabileceğimizi, sert olabileceğimizi göstermek her zamankinden daha önemli" şeklinde konuştu. Yeni yaptırımların Çarşamba gününe kadar yasal olarak onaylanacağını vurgulayan Michel ayrıca AB'nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve devlete ait 3 yayıncı kuruluşu hedef alan sert önlemler üzerinde de anlaşmaya vardığını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise yeni yaptırımın "yıl sonuna kadar Rusya'dan AB'ye yapılan petrol ithalatının yüzde 90'ını etkili bir şekilde azaltacağını" ifade etti.

AB, DAHA ÖNCE RUSYA'YA 5 YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLAMIŞTI
Ambargo deniz yoluyla alınan Rus petrolünü (Rusya'dan ithal edilen toplam petrolün üçte ikisi) kapsıyor. Rusya'dan boru hattıyla petrol ithalatı ise yaptırımlardan muaf tutuldu. Bu madde, Rusya'dan boru hatları ile petrol alan ve bugüne kadar Rus petrolüne yönelik ambargoya sıcak bakmayan Macaristan'ı konsensüs gerektiren söz konusu karara dahil etmek için önemli bir hamle olarak görülüyor.

AB, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya daha önce 5 kez yaptırım uygulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra Kremlin yanlısı oligarklar, bankalar ve diğer sektörlerden isimler de dahil olmak üzere binden fazla kişi hedef alınmıştı. Ancak 4 Mayıs'ta açıklanan 6. yaptırım paketi, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan'ın petrol arzına ilişkin endişeleri nedeniyle ertelenmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni yaptırımları ancak ülkesinin petrol arz güvenliğinin garanti altına alınması halinde destekleyebileceğini belirtmişti. Macaristan, petrolünün yüzde 60'ından fazlasını, doğalgazının da yüzde 85'ini Rusya'dan alıyor. AB ise doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını, petrolünün ise yüzde 25'ini Rusya'dan alıyor.

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