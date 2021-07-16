Video Dünya ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video
16.07.2021 | 08:32

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ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Beyaz Saray’da ağırladı.

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Merkel'in görev süresi dolmadan önce son Washington ziyareti olan görüşmede bir süredir ABD ile Almanya arasında tartışmaya sebep olan Almanya - Rusya Boru hattı ve COVID-19 aşı patentleri, Afganistan ve Libya'daki güvenlik problemleri ile Rusya'nın düzenlediği siber saldırı konuları gündeme geldi.

Görüşme ile ilgili basın toplantısı düzenleyen liderler konularda herhangi kesin bir çözüm açıklamazken Biden, iki ülke arasındaki ilişki için "kuvvetli ve dahada kuvvetleniyor" dedi.

Sözlerine Almanya'da yaşanan doğal felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan başkan Biden, Merkel'i Almanya'da ilk kadın başbakan ve ikinci en uzun süre Almaya'da görev yapan başbakan olması sebebi ile tebrik etti ve "güçlü liderliğiniz için teşekkür ederiz" dedi.
Almanya ve ABD'nin değerleri doğrultusunda liderlik görevini konuştuklarını belirten Biden, her iki ülkeninde demokratik prensiplerini belirten ve sorunlar karşısında nasıl pozisyon alınacağını öngören Washington Deklarasyonu'nun hazırlandığını belirtti.

Avrupa Birliği ve kurumlarının desteklenmesi konusunda anlaştıklarını söyleyen Joe Biden, Ukrayna ile ilgili olarak da her iki ülkeninde toprak bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Biden, iki ülkenin enerji ve çevre konusunda işbirliği yapacağını açıkladı. Almanya-Rusya arasında yapılacak olan Kuzey Boru Hattı 2 projesi ile ilgili konuştuklarını ifade eden Biden Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullanmasına izin verilmemesi konusunda Merkel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biden "NATO müttefiklerimizle beraber Rusya'nın agresif tavırlarına karşı duracağız" dedi.

Çevre ve küresel ısınma konusunda gelişmekte olan ülkeleri destekleyeceğini açıklayan Biden, bu konuda her iki ülkenin de kararlı olduğunu söyledi.
Afganistan'da ABD birliklerinin yanında olan Alman kuvvetlerine teşekkür eden Biden, "teröristlere karşı işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Covid-19 aşıları ve olabilecek diğer salgınlarla ilgili olarak teknolojinin kolayca erişebilmesi konusunu konuştuklarını ifade eden Biden bu konuların iki ülke arasında daha ayrıntılı tartışılacağı "Gelecek Forumu" çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Biden'ın arkasından konuşan Merkel'de Almanya'da yaşanan felaketten bahsederek söze başladı. Yaşananların ciddiyetini anlatan Merkel "kayıpların akıbeti hakkında endişeliyim" dedi. 2019 yılından bu yana ilk defa ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Merkel, Biden'a davet için teşekkür etti.

"Bu zamanların sorunlarını çözmek için aynı düşünceleri paylaşıyoruz" diyen "Merkel değerlerimize inanmak ve bunları Washington Deklarasyonunda dile getirmek çok önemli" dedi.

Bir çok noktada ortak görüşlerinin olduğunu belirten Merkel, COVID-19 konusunda hemfikir oldukların ve ABD'nin global ısınma konusunda gösterdiği desteğe teşekkür ettiğini söyledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne inancı olduklarını belirten Merkel, Minsk sürecine bağlı kalacaklarını söyledi. Çin ile ilgili olarak da insan hakları konusundaki yaklaşımlarına katılmadıklarını ifade etti.

Afganistan'da terörle iyi mücadele ettiklerini ifade eden Merkel "Ancak tüm çabalara rağmen istediğimiz noktaya ülkeyi getiremedi" dedi.
Biden, Merkel'i bu gece Beyaz Saray'da onuruna verdiği yemekte ağırlayacak.

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