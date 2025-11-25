Video Dünya Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video
25.11.2025 | 13:22

Japonya’da merkez üssü Kumamoto eyaletinin Aso bölgesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saat ile 18.01'de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Kumamoto'nun yanı sıra Oita, Ehime ve Fukuoka eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında Kumamoto eyaletinin Aso bölgesinde büyüklükleri 2 ila 3.3 arasında değişen 6 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.
