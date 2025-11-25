Video Dünya Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video

Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video

25.11.2025 | 11:04

Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyine düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ukrayna, Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk, Rostov-na-Donu ve Krasnodar bölgesini hedef aldı. Rostov Valisi Yuri Slyusar yaptığı açıklamada, saldırıda boya atölyesi, depo, 4 apartman ve 12 evin hasar gördüğünü, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev ise, "Krasnodar bölgesi, Kiev rejiminin en uzun süreli ve en büyük saldırılarından birine maruz kaldı" ifadelerini kullandı. Kondratyev saldırılarda 6 kişinin yaralandığını, 20 apartmanda hasar meydana geldiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Rusya'nın deniz üssüne ev sahipliği yapan liman kenti Novorossiysk'teki bir binaya kamikaze İHA isabet ettiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 249 İHA'nın düşürüldüğünü, 116'sının Karadeniz, 92'sinin ise Krasnodar ve Rostov'un güney bölgeleri üzerinde vurulduğunu açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’dan Afganistan’da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:39
Pakistan'dan Afganistan'da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 25.11.2025 | 12:22
Ukrayna ordusu Rusya’yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:04
Ukrayna ordusu Rusya’yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:03
Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video 04:47
Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video 25.11.2025 | 10:36
Etiyopya’daki yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama | Video 00:28
Etiyopya’daki yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama | Video 25.11.2025 | 08:56
Zelenskiy, Cenevre’deki barış görüşmelerini değerlendirdi | Video 04:34
Zelenskiy, Cenevre’deki barış görüşmelerini değerlendirdi | Video 25.11.2025 | 08:56
Almanya’da uçağı kaçıran iki yolcu, acil çıkış kapısının camını kırarak, piste daldı | Video 00:17
Almanya’da uçağı kaçıran iki yolcu, acil çıkış kapısının camını kırarak, piste daldı | Video 24.11.2025 | 13:12
Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video 02:41
Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video 24.11.2025 | 11:05
Japonya’da 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü | Video 00:57
Japonya’da 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü | Video 24.11.2025 | 11:05
Los Angeles’ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video 00:22
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video 22.11.2025 | 11:47
Hindistan’ın savaş uçağı Dubai Airshow gösterisinde düştü, pilot öldü! O anlar kamerada | Video 01:23
Hindistan'ın savaş uçağı Dubai Airshow gösterisinde düştü, pilot öldü! O anlar kamerada | Video 21.11.2025 | 15:29
Bangladeş’te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video 01:25
Bangladeş'te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video 21.11.2025 | 10:35
NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59’un ilk test uçuşuna ait görüntüler yayınlandı | Video 01:31
NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59’un ilk test uçuşuna ait görüntüler yayınlandı | Video 20.11.2025 | 10:11
Rusya’dan Ukrayna’ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 02:17
Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 19.11.2025 | 14:19
Arjantin, hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgara teslim oldu | Video 01:04
Arjantin, hızı saatte 140 kilometreyi aşan şiddetli rüzgara teslim oldu | Video 18.11.2025 | 14:13
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama | Video 00:34
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video 18.11.2025 | 14:13
İngiltere’de kaçak atıklar 150 metrelik çöp nehri oluşturdu | Video 00:48
İngiltere'de kaçak atıklar 150 metrelik "çöp nehri" oluşturdu | Video 18.11.2025 | 13:04
ABD Başkanı Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı yorumu: Bu ihtimali göz ardı etmiyorum | Video 04:53
ABD Başkanı Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı yorumu: "Bu ihtimali göz ardı etmiyorum" | Video 18.11.2025 | 09:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki maden faciasında can kaybı 49’a yükseldi | Video 03:31
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki maden faciasında can kaybı 49’a yükseldi | Video 18.11.2025 | 09:08
New York Belediye Başkanı Adams, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 00:34
New York Belediye Başkanı Adams, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 17.11.2025 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY