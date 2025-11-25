Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video
25.11.2025 | 11:04
Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyine düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 249 İHA'nın düşürüldüğünü, 116'sının Karadeniz, 92'sinin ise Krasnodar ve Rostov'un güney bölgeleri üzerinde vurulduğunu açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Pakistan'dan Afganistan'da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 25.11.2025 | 12:22
00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:04
00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:03
04:47
Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video 25.11.2025 | 10:36
00:28
Etiyopya’daki yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama | Video 25.11.2025 | 08:56
04:34
Zelenskiy, Cenevre’deki barış görüşmelerini değerlendirdi | Video 25.11.2025 | 08:56
00:17
02:41
Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video 24.11.2025 | 11:05
00:57
Japonya’da 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü | Video 24.11.2025 | 11:05
00:22
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video 22.11.2025 | 11:47
01:23
01:25
Bangladeş'te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video 21.11.2025 | 10:35
01:31
02:17
Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 19.11.2025 | 14:19
01:04
00:34
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video 18.11.2025 | 14:13
00:48
İngiltere'de kaçak atıklar 150 metrelik "çöp nehri" oluşturdu | Video 18.11.2025 | 13:04
04:53
03:31