Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video
25.11.2025 | 13:20
Japonya’da merkez üssü Kumamoto eyaletinin Aso bölgesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 25.11.2025 | 13:20
