ABD gazetesinden şok iddia "İsrail 12 İran gemisini vurdu' | Video

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; İsrail 2019 yılından bu yana çoğu Suriye’ye petrol taşıyan en az 12 İran tankerini çeşitli su yollarında hedef aldı. Son olarak geçen çarşamba günü bir İran kargo gemisi Akdeniz’de saldırıya uğradı.