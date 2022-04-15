Video Dünya ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video
ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video

ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video

15.04.2022 | 12:53

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ABD lider Joe Biden, gaflarına ve ilginç hareketlerine bir yenisini ekledi. Bir üniversitede konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşlukla tokalaştı. Biden'ın bu hareketi gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan videoda, "Biden Kiev'in Hayaleti'nin elini sıkıyor" denildi.

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