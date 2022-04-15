ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video

ABD lider Joe Biden, gaflarına ve ilginç hareketlerine bir yenisini ekledi. Bir üniversitede konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşlukla tokalaştı. Biden'ın bu hareketi gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan videoda, "Biden Kiev'in Hayaleti'nin elini sıkıyor" denildi.